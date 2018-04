Stiri pe aceeasi tema

- România este pe locul al treilea din UE la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.

- Datoriile guvernamentale de 35% din PIB plaseaza Romania pe locul 5 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare, arata datele comunicate luni de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat.

- Romania a incheiat 2017 cu un deficit de 2,9% din PIB, al treilea cel mai mare din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Cel mai mare deficit a fost inregistrat de Spania (-3,1%), iar pe locul doi a fost Portugalia 3%. Romania se situeaza in continuare printre țarile cu cea mai mica datorie guvernamentala…

- Pretul locuintelor in zona euro a crescut cu 0,9%, iar in UE cu 0,7% in trimestrul patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul al treilea, un avans mai mare fiind inregistrat in Romania, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel, potrivit sursei citate,…

- Romania apare in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a fortei de munca din UE, cu Moldova (-3,8%) si Oltenia (-3%). La polul opus, in topul regiunilor cu cea mai mare crestere a ocuparii fortei de munca au fost Polonia (+4,8%) si Spania (+4,7%), arata un studiu Eurostat

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de decese…

- Romania a urcat un loc in topul salariilor minimime din Uniunea Europeana. In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Anul trecut Romania ocupa…