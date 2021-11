Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna octombrie pana la 4,4%, de la 3,6% in luna septembrie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (8,2%), Estonia (6,8%), Ungaria (6,6%) si Romania (6,5%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu situatia…

- Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o creștere de 6,1%, de Lituania cu 6% și Danemarca cu 5,4%. Creșterea economica a Poloniei este…

- Romania se afla pe locul 5 in topul Uniunii Europene in ceea ce priveste inflatia, cu o crestere a preturilor de 5,2% in septembrie 2021 fata de septembrie 2020, pe indicele armonizat al preturilor de consum (IAPC), potrivit datelor Eurostat, biroul european de statistica, anunța Mediafax. Cele…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna septembrie pana la 3,6%, de la 3,2% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia si Lituania (ambele cu 6,4%), Polonia (5,6%), Ungaria (5,5%) si Romania (5,2%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat.…

- Productia industriala a crescut cu 5,1% in zona euro si cu 5,3% in Uniunea Europeana in august, comparativ cu luna similara din 2020, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna august pana la 3,2%, de la 2,5% in luna iulie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Lituania si Polonia (toate cu 5%), urmate de Ungaria (4,9%), Belgia (4,7%) si Romania (4%), arata datele publicate, vineri, de Eurostat.…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara. „Scopul este acela de a reduce inegalitatea, care în ultimii ani a crescut în tara noastra”, a declarat sâmbata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la…

