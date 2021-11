Eurostat: România, în rândul statele UE cu cea mai mare scădere a producției industriale, în septembrie Romania se numara printre statele UE cu cea mai mare scadere a producției industriale, in septembrie, cu un recul de 3,7%, fața de o creștere medie de 5,2% in zona euro si 5% in Uniunea Europeana, raportat la perioada similara din 2020, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai importante cresteri ale productiei industriale au fost inregistate in Irlanda (45,4%), Belgia (23,1%) si Lituania (19,6%), in timp ce la polul opus se afla Slovacia (minus 4,9%), Portugalia (minus 4,8%), Cehia (minus 4%) si Romania (minus 3,7%). Informațiile Eurostat se refera doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

