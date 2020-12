Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate azi de Oficiul European…

- Volumul comertului cu amanuntul a inregistrat, in luna octombrie comparativ cu luna septembrie, o crestere peste asteptari de 1,5% atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, gratie comenzilor facute pe Internet, arata datele publicate, joi, de Eurostat, potrivit Agerpres. Statele membre…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Spania si Romania, arata datele publicate vineri Eurostat.

- Datele publicate astazi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) arata ca Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019. Cel mai sever recul a fost inregistrat in Spania…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Spania si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica…

- Cați bani trimit acasa romanii plecați la munca in strainatate. Romania a fost, in 2019, țara din UE in care au intrat cele mai mari sume trimise de lucratorii migranți Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara blocului comunitar s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019,…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna septembrie 2020, comparativ cu luna precedenta, o crestere de 0,3% in Uniunea Europeana (UE) si in zona euro, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Statele membre unde preturile productiei industriale au inregistrat…