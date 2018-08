Eurostat: Romania este pe primul loc in UE la cresterea PIB...dar si la inflatie si deficit bugetar

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se lauda cu impliniri marete si recorduri absolute in toate domeniile, dar nu pomeneste nimic despre situatia dezastruoasa din punct de vedere financiar in care se afla Romania, scrie pe blogul sau deputatul independent Remus Borza, amintind ca doar majorarea pensiilor de la 1 iulie a generat…

- Romania este una dintre tarile europene cu cea mai rapida crestere a Produsului Intern Brut, dar oare acest lucru inseamna ca romanii o duc mai bine? Este resimtita aceasta constatare economica si in nivelul de trai si dezvoltare? Inainte de a emite o judecata, ar trebui sa ne reamintim cum…

- Punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria s-au aglomerat, in ultimele zile, atat pentru ca multi romani care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina in vacante acasa, cat si pentru ca mii de persoane aflate in tara pleaca in excursii in strainatate. La Nadlac II, marti dupa-amiaza,…

- 'Solicitam Guvernului sa pregateasca cu mare atentie rectificarea bugetara, sa reaseze bugetul pe datele reale din economie si sa corecteze toate deficitele structurale care afecteaza mecanismul constituirii si executiei bugetului de stat', a spus Orban, intr-o conferinta de presa. El a atras…

- Romania a inregistrat, in primul trimestru din acest an, cel mai mare deficit bugetar din UE, de 4,2% din PIB, la mare distanta de ocupanta locului 2, Franta, cu 2,5%. Mai mult, Comisia Europeana estimeaza ca vom depasi atat anul acesta, cat si in 2019 limita de 3%, stabilita prin pactul fiscal…

- Ritmul de crestere economica se va tempera, iar Banca Nationala a Romaniei va decide majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 3% pana la sfarsitul acestui an, a declarat, joi, Andrei Radulescu, director de cercetare al Bancii Transilvania, in cadrul conferintei "Economia digitala - ce poate…

- Costul orar al fortei de munca a crescut in primele trei luni din acest an cu 2,7% in Uniunea Europeana si cu 2% in zona euro, comparativ cu perioada similara din 2017. In trimestrul patru din 2017 s-a inregistrat un avans de 2,3% in UE si de 1,4% in zona euro.Cele mai mari cresteri in…

- Deficitul bugetar a urcat la 6 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, in primele patru luni ale anului 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante. Mai exact, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei. In aceeasi perioada din 2017,exista un excedent bugetar…