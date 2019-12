Eurostat: Romania este cel mai mare exportator de viori din Uniunea Europeana Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).



Peste jumatate din acestea (52%, respectiv 55.100 viori) au mers catre alte state membre ale UE. Datele reprezinta un declin de 7% al exporturilor totale de viori ale tarilor membre UE comparativ cu 2013.



Cei mai mari exportatori de viori din UE catre restul lumii sunt Romania (14.000 viori exportate in statele din afara

Sursa articol si foto: business24.ro

