- Romania avea in 2017 cel mai scazut procent de angajati din Uniunea Europeana (UE) cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, care in mod obisnuit lucreaza de acasa, arata datele unui studiu dedicat pietei fortei de munca din UE, publicat de Eurostat. Anul trecut, 2,8% dintre angajaţii din Uniunea…

- Distributia veniturilor in Uniunea Europeana arata, in 2016, inegalitati considerabile in randul statelor membre, in conditiile in care 20% din cei mai bogati cetateni ai Uniunii Europene au obtinut venituri de 5,2 ori mai ridicate decat cei mai saraci 20% cetateni, informeaza AGERPRES . Astfel, in…

- Romania a incheiat anul 2017 cu un deficit de 2,9% din Produsul Intern Brut, al treilea cel mai mare din Uniunea Europeana, dupa Spania (-3,1%) și Portugalia (-3,0%), arata datele date publicitații de biroul european pentru statistica Eurostat, preluate de Hotnews. In 2015 Romania a avut un deficit…

- Romania a avut un deficit bugetar de 2,9% din PIB și se afla intre statele UE cu cea mai mica datorie publica, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat. Două state membre ale Uniunii Europene - Spania şi Portugalia - au avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe…

- Spania a inregistrat un sold negativ de 3,1% din PIB si Portugalia un deficit de 3% din PIB. In 2017, Malta (3,9%), Cipru (1,8%), Cehia (1,6%), Luxemburg (1,5%), Suedia si Germania (ambele 1,3%), Olanda (1,1%), Danemarca (1%), Bulgaria (0,9%), Grecia si Croatia (ambele 0,8%) si Lituania (0,5%)…

- În conditiile în care sase din zece bebelusi s-au nascut în afara casatoriei, Franta avea în 2016 cel mai ridicat procent (59,7%) de nou-nascuti cu parinti necasatoriti, urmata de Bulgaria si Slovenia (ambele cu 58,6%), Estonia (56,1%), Suedia (54,9%), Danemarca (54%), Portugalia…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele…