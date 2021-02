Stiri pe aceeasi tema

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23 pp), arata datele publicate…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in decembrie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,2% la 0,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind, la fel ca si in octombrie si noiembrie, Polonia, Ungaria, Cehia si Romania, arata datele publicate…

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…

- Producția industriala in UE a crescut peste așteptari, in octombrie. Romania, intre țarile cu un avans robust Productia industriala in UE si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna octombrie, dar cu toate acestea inregistreaza in continuare scaderi comparativ cu aceeasi luna a anului…