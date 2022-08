Eurostat: România, cea mai scăzută pondere a studenţilor care lucrează, în 2021 Anul trecut, 23% dintre tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani din sistemul de educatie formal erau angajati, in timp ce 3% cautau un loc de munca si erau disponibili pentru a incepe lucrul. Totusi, cea mai mare parte a acestui grup (73%) era in afara fortei de munca (nici angajati, nici someri), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In randul statelor membre UE, cea mai ridicata pondere a studentilor si stagiarilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani din sistemul de educatie formal, care erau si angajati, se inregistra anul trecut in Tarile de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

