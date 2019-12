Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Aproximativ 190.000 de companii din Uniunea Europeana erau clasificate in 2017 ca intreprinderi cu crestere ridicata, unde lucrau in total 16,4 milioane de angajati, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ele reprezinta peste o zecime (11,3%) din totalul…

- Conform unui studiu publicat in urma cu cateva zile de Eurostat (Oficiul European de Statistica), tara noastra a incheiat luna septembrie cu cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana. Valoarea banilor a scazut foarte mult in tara noastra, iar ca sa-ti faci o opinie proprie pe marginea acestui…

- Romania a inregistrat in septembrie, pentru a noua luna la rand, cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

