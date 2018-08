Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat anul trecut cel mai mic pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul tarilor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Pentru prima data, Eurostat a publicat preturile pentru gaze naturale…

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand de luni, cu 5,83 la suta, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. “Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul…

- Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au alocat in 2016 din cheltuielile publice aproximativ 200 de miliarde de euro pentru sectorul de aparare, echivalentul a 1,3% din PIB, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). ...

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care, din 2007, au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in timp ce Suedia, Austria si Germania si-au majorat investitiile, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

