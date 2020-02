Eurostat: Romania are cel mai mare deficit de angajati in domeniul IT Mai mult de jumatate (58%) dintre companiile din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au raportat ca in 2018 s-au confruntat cu dificultati in ocuparea locurilor vacante de specialisti IT&C (tehnologia informatiei si comunicatiilor), iar cel mai semnificativ deficit s-a inregistrat in Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).



Aproximativ 9% dintre companiile din UE au recrutat sau au incercat sa recruteze in 2018 specialisti IT&C. In randul statelor membre, desi numai 3% dintre companiile din Romania au recrutat sau au incercat sa recruteze… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

