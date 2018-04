Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de firme cu crestere rapida din Uniunea Europeana (UE) a inregistrat un avans de 14% in 2016, comparativ cu anul 2015, pana la 180.000 astfel de entitati, statele cu cele mai puternic ritm de crestere fiind Cipru (104%) si Romania (34%), arata datele publicate, joi, de Eurostat.

- Prețul la raft al alimentelor a crescut in luna februarie a acestui an cu 3,7% fața de perioada similara a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arata intr-o analiza a Comisiei Europene, potrivit careia pentru țara noastra s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al…

- Romania a inregistrat in primele doua luni ale acestui an a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 33,6%, la 20.521 unitati, avans de aproape 6 ori mai mare fata de cel din UE, de 5,8%, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 20,8%, la 79.203…

- Un raport Eurostat, publicat miercuri, arata faptul ca Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba de rata mortalitații. Singura țara care sta mai rau este Bulgaria.

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de decese…

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

