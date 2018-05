Eurostat: România a luat fața unor țări importante din Europa Produsul Intern Brut al Uniunii Europene s-a ridicat, in anul 2017, la 15.300 miliarde euro la preturi curente, iar PIB-ul Romaniei a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a 1,2% din PIB-ul UE, tara fiind a 16-a economie din UE, arata datele comunicate vineri de Eurostat.



Conform acestor date, PIB-ul Romaniei este putin mai mare decat cel al Greciei, 177,7 miliarde euro, dar mai mic decat cel al Cehiei, 192 miliarde euro.



Peste jumatate din PIB-ul UE a fost generat in 2017 de trei state membre: Germania, Marea Britanie si Franta. Cu un PIB de aproape 3.300 miliarde… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

