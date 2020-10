Eurostat: România a înregistrat în august cea mai mare creștere din UE în construcții Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 12,4%, in luna august 2020 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, potrivit datelor publicate, luni, de Eurostat. In timp ce in Romania, lucrarile de constructii au inregistrat o crestere de doua cifre, […] The post Eurostat: Romania a inregistrat in august cea mai mare creștere din UE in construcții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 12,4%, in luna august 2020 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate, luni, de Eurostat. In timp ce in Romania, lucrarile de constructii…

- Lucrarile de construcții au avut o creștere de 12,4% in luna august, fața de aceeași perioada din 2019. Este cea mai mare creștere din UE, arata datele Eurostat. In zona euro, acestea au...

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 12,4%, in luna august 2020 comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate, luni, de Eurostat.In timp ce in Romania, lucrarile de…

- In plina pandemie de COVID-19, in Romania a fost inregistrat si primul caz de de coronavirus si gripa, simultan la aceeasi persoana, anunta medici citați de Antena 3. Anuntul a fost facut de un medic din Cluj, care atrage atentia si ca la noi in tara nu sunt vaccinuri antigripale suficiente, astfel…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 79,9% in septembrie, fiind inmatriculate 10.878 autoturisme, fata de 6.046 vehicule in perioada similara din 2019, potrivit datelor publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Pentru perioada ianuarie-septembrie, s-a…

- Datoria statului, calculata ca pondere in PIB, va crește anul acesta la 46,2%, comparativ cu 35,2% anul trecut, potrivit estimarilor Comisiei Europene, scrie profit.ro. Situația șubreda a finanțelor statului roman ar urma sa se vada, insa, anul urmator, cand indatorarea statului va continua sa creasca,…

- Germania a raportat miercuri cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmit dpa si Reuters, conform Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea…

- O relaxare a masurilor de securitate, reluarea calatoriilor chiar și in afara spațiului Schengen și inceperea sezonului estival. Revenirea ofensivei Covid-19 poate fi atribuita mai multor elemente, in timp ce virologii continua sa se imparta intre cei care considera virusul mai puțin agresiv și cei…