Eurostat: România a avut cele mai ieftine alimente din UE în 2017 Nivelul prețurilor la bunurile de consum și servicii din Romania a fost cel mai scazut fața de media UE in 2017 (-52%), dupa cel din Bulgaria (-56%), dar are cele mai mici prețuri la alimente, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat . Cele mai mari costuri ale vietii cotidiene se gasesc in Islanda (cu 71,6% peste media comunitara), Elvetia (+65,6%) si Norvegia (+51,9%), toate trei fiind asociate ale UE prin tratatul EFTA. In schimb, prețurile alimentelor in Romania sunt cele mai mici, cu un nivel de 62,2% din media UE, dupa cele din Polonia (65%) si Bulgaria (73%). Cele mai mari preturi… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

