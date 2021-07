Eurostat: România a avut, anul trecut, cea mai mare scădere a populației din toate țările UE In clasamentul realizat pe baza scaderii numerice a populației, Italia se afla pe primul loc, cu un minus de 384.000 de persoane (adica 0,6% din populație), urmata de Romania, cu o reducere a populației cu 143.000 (adica 0,7%) și Polonia, cu un minus de 118.000 de persoane (0,3%). La nivel continental, in 2020 au fost cu 534 de mii mai multe decese decat in ​​2019, care coroborate cu natalitatea au avut ca rezultat un spor natural negativ, adica o scadere a populației, de circa 300 de mii de persoane.Numarul deceselor a crescut in toate țarile UE de-a lungul anului trecut, in special in Italia… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

