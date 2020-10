Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- In trimestrul doi din 2020, cand au fost impuse restrictii pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana si din zona euro s-a situat la 1,6%, in scadere de la 1,9% in precedentele trei luni, si de la 2,3% in perioada similara…

- Romania are cei mai mulți elevi intr-o clasa de invațamant primar, din Uniunea Europeana. In cele 27 de state membre ale UE erau in 2018 in invatamantul primar 24,5 milioane de elevi si 1,8 milioane de invatatori, o medie de 13,6 elevi la un cadru didactic, Romania avand cel mai mare numar de elevi…

- In trimestrul doi din 2020, inca marcat de masurile de izolare din majoritatea statelor membre UE pentru a stopa raspandirea pandemiei coronavirus (COVID-19), PIB-ul a inregistrat un declin de 12,1% in zona euro si de 11,7% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate vineri…

- Romania a fost in 2019 al optulea producator de bere din cele 27 de state membre ale UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Anul trecut, s-au produs in Uniunea Europeana 34 miliarde de litri de bere cu alcool, productia UE fiind echivalentul a aproximativ…

- Eurostat: Economia UE si cea a zonei euro au inregistrat scaderi istorice, in trimestrul al doilea. Datele pentru Romania nu sunt inca disponibile PIB-ul zonei euro a inregistrat un declin de 12,1% si de 11,9% in UE, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele preliminare publicate vineri de…

- Productia industriala a revenit pe crestere in Uniunea Europeana si zona euro in luna mai, dupa doua luni consecutive de scaderi ca urmare a masurilor de izolare impuse de Covid-19, dar cu toate acestea inregistreaza in continuare scaderi comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata datele…