- Cu o colectare la buget din taxe si contributii de 27,1% din PIB, Romania s-a aflat in 2018 pe penultimul loc in Uniunea Europeana, dupa Irlanda. Tinand insa cont de felul mai putin ortodox in care Irlanda isi evalueaza PIB-ul, se poate spune ca Romania a fost chiar pe ultimul loc in Uniune din acest…

- In Uniunea Europeana, ponderea impozitelor in PIB s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. In 2018, ponderea impozitelor in PIB a urcat in 16 state membre,…

- În 2017, procentul din PIB cheltuit pentru Educație a fost de 2,8, cu 1,8 puncte mai puțin decât media Uniunii Europene. Cel mai mare procent al cheltuielilor guvernamentale pentru Educație a fost în Suedia și Danemarca, 6,8, respectiv 6,5. România face parte dintr-un…

- Romania are cea mai mica cheltuiala guvernamentala pentru Educație din Uniunea Europeana, procentul alocat din PIB fiind cu 1,8% mai mic decat media blocului comunitar, rezulta dintr-o analiza realizata de Eurostat, institutul de statistica al UE. In 2017, procentul din PIB cheltuit pentru Educație…

- 14 state membre ale Uniunii Europene au inregistrat in trimestrul doi din 2019 deficite de cont curent, cele mai mari fiind in Marea Britanie (minus 27 miliarde euro), Irlanda (minus 26,5 miliarde euro), Franta (minus 3,9 miliarde euro), Finlanda (minus 3,6 miliarde euro) si Romania (minus 3,4 miliarde…

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media la nivelul UE este de 10% din PIB, arata datele publicate miercuri de Eurostat. La acest…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 23,3% in luna iunie 2019, comparativ cu iunie 2018, acesta fiind cel mai mare ritm anual de crestere a lucrarilor de constructii inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ,…