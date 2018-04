Stiri pe aceeasi tema

- In opt dintre cele 28 de state membre UE, cei mai multi dintre bebelusi s-au nascut in afara casatoriei, in timp ce in alte opt tari membre doua treimi dintre nou-nascuti au parinti casatoriti, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Sase din zece bebelusi din UE…

- Peste 5,1 milioane de bebelusi s-au nascut in 2016 in Uniunea Europeana, iar in opt dintre cele 28 de state membre majoritatea bebelusilor s-a nascut in afara casatoriei, in timp ce in alte opt tari membre doua treimi dintre nou-nascuti au parinti casatoriti, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Costurile fortei de munca in UE Costul fortei de munca pe ora a variat de la 4,9 pana la 42,5 euro in statele membre ale UE in 2017, a informat luni Eurostat. Statistica arata ca media, estimata la 26,8 euro, mascheaza diferente semnificative intre statele membre ale Uniunii.

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, luni, sa spuna daca votul acordat de europarlamentarii partidului impotriva unei rezolutii de sanctionare a Poloniei a fost o decizie politica, afirmand ca institutiile europene ”trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre ale Uniunii Europene”.…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Deja este un fapt bine-cunoscut… La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania va prelua, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. „Deținerea Președinției Consiliului UE va fi o premiera pentru țara noastra și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a indeplini…

- Premierul olandez Mark Rutte a cerut ca, odata cu pierderea fondurilor oferite de Marea Britanie in urma Brexitului, Uniunea Europeana sa-si diminueze bugetul si nu sa compenseze contributia britanica prin sporirea contributiilor celorlalte state membre, informeaza agentia EFE. 'Iesirea Marii Britanii…