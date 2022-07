Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in luna iunie, in crestere de la 8,1% in luna mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Romania se afla printre tarile Uniunii Europene cu o inflație de doua cifre in luna mai, arata datele publicate, vineri, de Eurostat . Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna mai pana la 8,8%, de la 8,1% in luna aprilie. Țarile membre cu cele mai ridicate rate fiind:…

- Un grup de zece țari est-europene a solicitat Comisiei Europene sa renegocieze contractele pentru vaccinurile Covid-19, arata o scrisoare consultata de Politico care face referire la o supraaprovizionare cu doze și nevoia de a proteja bugetele de stat. Contractele ar trebui sa poata fi incheiate „daca…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna aprilie pana la 8,1%, de la 7,8% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (19,1%), Lituania (16,6%), Cehia (13,2%), Letonia (13,1%), Bulgaria (12,1%) si Romania (11,7%), arata datele publicate, miercuri,…

- Comparativ cu populatia fiecarui stat membru al UE, cea mai scazuta rata a deceselor cauzate in 2020 de accidentele rutiere s-a observat in state precum Suedia (20 de decese la un milion de locuitori), Malta (23), Danemarca (27), Spania (29), Irlanda si Tarile de Jos (ambele cu 30), iar cea mai ridicata…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia (10,2%), Spania (9,8%) si…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia