Eurostat: Preturile caselor au crescut cu 3,3%, in Romania, in primul trimestru al acestui an Preturile locuintelor din Romania au urcat cu 3,3% in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a sasea mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene,



Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), preturile la locuinte au inregistrat o crestere trimestriala de 1,2% in Uniunea Europeana si de 0,9% in zona euro.



In randul statelor membre, cele mai mari cresteri trimestriale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Portugalia (4,9%), Estonia (4,8%), Slovacia (4%), Luxemburg… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza nu se simte pe piața imobiliara. Romania, intre țarile UE cu cele mai mari creșteri de prețuri la locuințe, in primul trimestru Preturile locuintelor din Romania au urcat cu 3,3% in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a sasea mare crestere inregistrata…

- Țara din UE in care aproape jumatate din populație este de origine straina. Cați straini traiesc in Romania Statul UE cu cel mai ridicat procentaj de cetateni straini in 2019 era Luxemburg (47% din totalul populatiei), in timp ce acestia reprezentau sub 1% din totalul populatiei in Polonia si Romania,…

- Aproximativ 1,7 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani din Uniunea Europeana aveau anul trecut meseriile de coafeza si cosmeticiana, reprezentand 0,9% din totalul angajatilor, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul statelor membre, cel mai ridicat…

- Cum se impart cele 500 miliarde de la UE sau „Cine imparte parte-și face“. Cei mai importanți beneficiari ai fondului de reconstrucție, de 500 miliarde de euro, sunt, de departe, Germania și Franța. Cele doua state vor primi fiecare cate 107,38 miliarde euro (3,13 % din PIB), respectiv 96,38 miliarde…

- Economia Romaniei se situeaza pe locul 13 in UE si reprezinta 1,6% din economia Uniunii, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul 2019 privitor la PIB exprimat in euro (valori nominale). Pe parcursul ultimilor ani, am depasit Grecia si Portugalia iar rezultatul de anul trecut a ajuns…

- Mai multe state europene, printre care si Romania, ar incerca sa convinga Comisia Europana sa nu le mai impuna companiilor aeriene returnarea integrala in bani a costului biletelor pentru zborurile anulate, relateaza Euronews. Potrivit publicatiei citate, in acest moment legislatia europeana…

- In Uniunea Europeana, 17,1% din populatie traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu numarul membrilor din gospodarie, pe primul loc in randul statelor membre fiind Romania, unde aproape jumatate din populatie (46,3%) traia in urma cu doi…

- Romania, Slovenia si Slovacia au inregistrat cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, in februarie, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In ritm anual,…