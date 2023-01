Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2% in perioada cuprinsa intre 2010 si trimestrul al treilea din 2022, iar Romania a consemnat printre cele mai mici majorari de preturi din UE, conform datelor publicate marti de Eurostat și citate de Agerpres. Astfel, in perioada mentionata, pretul locuintelor a crescut in 24 dintre cele 27 de state membre UE si a scazut doar in Grecia (minus 22%), Italia (minus 9%) si Cipru (minus 0,3%). Cele mai mari cresteri au fost inregistrat in: Estonia (199%), Ungaria (174%), Luxemburg (140%), Lituania (137%), Letonia (134%), Cehia…