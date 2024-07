Stiri pe aceeasi tema

- Romania va continua sa colaboreze cu Ucraina și cu Republica Moldova pentru a imbunatați și spori interconectarea in sectorul energetic. Declarația aparține ministrei afacerilor externe a Romaniei, Luminița Odobescu, și a fost facuta inainte de reuniunea miniștrilor de externe din Uniunea Europeana,…

- Grupul german Continental a anunțat lansarea construcției unei noi unitați de producție la Sibiu, in urma unei investiții evaluate la 45 de milioane de euro. Aceasta investiție este parțial susținuta de fonduri de stat alocate pentru stimularea investițiilor cu impact major in economia romaneasca, noteaza…

- Serviciile de informații din Romania au extins semnificativ influența lor economica in diverse domenii, printre care agricultura, construcții, IT și servicii petroliere. Aceasta influența a fost adesea facilitata prin intermediul firmelor protejate și prin accesul privilegiat la informații strategice.…

- Romania importa fertilizanți din Federația Rusa și nu numai, la fel ca Uniunea Europeana, de altfel. Recent, liderii europeni au declarat ca blocul comunitar trebuie sa reduca dependența de importurile de fertilizanți rusești, finanțand și in acest mod razboiul de la granița, dar și afectand producția…

- Investițiile productive in Romania, facute in 2023, au totalizat 87,3 miliarde euro, reprezentand 26,9 la suta din Produsul Intern Brut, arata statisticile Eurostat. Aceasta performanța plaseaza Romania pe locul doi in Uniunea Europeana, dupa Cehia, care are 27 la suta din PIB. Procentul din PIB inregistrat…

- Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din Uniunea Europeana, de 76,6 ani, potrivit ultimelor date actualizate vineri de agentia comunitara de statistica Eurostat, citate de EFE, potrivit Agerpres. Pe primul loc, cu cea mai mare speranta de viata din UE, de 84 de ani, se afla Spania.

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a speranței de viața in 2023, fața de 2019, respectiv cu un an, potrivit raportului Eurostat, publicat vineri. Cu toata creșterea, in continuare speranța de viața a romanilor este scazuta. In timp ce la nivelul Uniunii Europene, speranța de viața medie este…

- Romania este o țara cunoscuta pentru tradiția sa in creșterea oilor. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2019 Romania era a patra țara din Europa și a treia din Uniunea Europeana la populația de ovine. In 2022, in Romania erau 10,4 milioane de ovine, in timp ce in Uniunea Europeana erau in același an…