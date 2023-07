Eurostat: Peste 4 din 10 români nu își pot permite o masă adecvată Capacitatea populației de a-și permite o masa adecvata este un alt indicator privind calitatea vieții la care Romania se situeaza pe una din cele mai proaste poziții din Uniunea Europeana. Trebuie amintit faptul ca in țara noastra de inregistreaza cea mai mare pondere din UE a persoanelor expuse riscului de saracie sau excluziune sociala. De asemenea, romanii se afla peste media europeana in privința ponderii populației care nu iși permite sa iși poata ține casa incalzita. Riscul de saracie, in creștere in UE Deși, potrivit Institutului Național de Statistica, cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a convins singur ca mancarea in Germania este mai ieftina decat in Romania, asta deși Institutul Național de Statistica a dat vineri un raport preliminar prin care anunța ca prețurile in țara noastra sunt printre cele mai mici. ,,Nu putem in continuare sa ne facem ca nu vedem…

- Romania a inregistrat, anul trecut, cel mai scazut nivel al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, in cadrul statelor membre UE, acesta fiind cu 42% mai mic decat media UE, potrivit datelor Institutului National de Statistica,…

- Romania a inregistrat, anul trecut, cel mai scazut nivel al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, in cadrul statelor membre UE, acesta fiind cu 42% mai mic decat media UE, potrivit datelor Institutului National de Statistica,…

- Cel mai mic procent de oameni care lucreaza la un computer in tarile Uniunii Europene se afla in Romania, Bulgaria și Grecia, arata datele publicate de Agentia Europeana de Statistica Eurostat, citata de agenția Rador. Mai exact, in 2022, ponderea angajatilor cu varste cuprinse intre 15 și 74 de ani…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- Numarul angajaților a crescut cu 0,6% in zona euro si cu 0,5% in UE, in primul trimestru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, insa un declin semnificativ s-a inregistrat in Lituania, Romania si Grecia, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), conform Agerpres.…

- In urmatorii ani am putea spune adio alimentelor proaspete din ferme și solarii. Toate statele care au participat la un eveniment al unei organizații globale au semnat un acord prin care se angajeaza sa renunțe la ferme.Potrivit Realitatea PLUS, directorul executiv al organizației spune ca sistemele…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…