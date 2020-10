Stiri pe aceeasi tema

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria (32,5%), Romania (31,2%), Grecia (30%), Italia si Letonia (ambele cu 27,3%, pentru Italia datele sunt din 2018), Lituania (26,3%) si Spania (25,3%), arata…

- Potrivit unei analize comparative realizate in funcție de grupa de varsta pe o perioada de 10 ani, copiii (0-18 ani) sunt mai expuși riscului de saracie sau de excluziune sociala decat restul populației din UE. In Romania, cel puțin unul din trei copii se afla intr-o astfel de situație, potrivit Raportului…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro,…

- Eurostat: Rata șomajului in Romania, intre cele mai scazute din UE Rata somajului a continuat sa creasca in țarile UE in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19). Astfel, rata șomajului a ajuns la 8,1% în zona…

- Mai multe ambasade și misiuni diplomatice acreditate in Moldova, au difuzat o declarație privind viitoarele alegeri prezidențiale din țara noastra. Portal Noi.md prezinta varianta completa a acesteia: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,…

- Proiectul unui urias plan pentru relansarea economiei UE dupa coronavirus s-a lovit vineri de inflexibilitatea tarilor asa-zise "frugale", mai ales Olanda si Austria, in prima zi a unui summit european cu un rezultat foarte incert, comenteaza AFP, citata de Agerpres.A fost pentru prima data dupa cinci…