- Europa are mai multe gaze naturale decat are nevoie, in acest moment, in urma panicii generate de Rusia, care a redus considerabil aprovizionarea catre Europa, ca raspuns la sancțiunile europene pentru razboiul din Ucraina, scrie CNN . Acum, instalațiile de depozitare a gazelor din UE sunt aproape pline,…

- Europa este renumita pentru automobilele de inalta calitate produse aici. De fapt, multe marci și nenumarați producatori de mașini celebri iși au originile in țari precum Germania, Regatul Unit, Franța, Republica Ceha, Spania, Italia și Țarile de Jos. Articolul Topul celor mai populare mașini europene…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…

- La sfarșitul lunii august, a avut loc in localitațile Sibiu și Victoria o noua ediție (a X-a), a Balcaniadei de Orientare Sportiva, denumita mai nou Campionatele Sud-est Europene de Orientare Sportiva. Au participat aproximativ 630 concurenți din 17 țari, respectiv din aproape toate țarile balcanice,…

- Numarul noilor permise de sedere emise in Uniunea Europeana a urcat anul trecut la nivelurile de dinaintea pandemiei de COVID-19, a indicat marti Oficiul de statistica al UE (Eurostat), transmite Reuters. In pofida continuarii pandemiei, numarul noilor permise de sedere eliberate in UE pentru cetateni…

- Avem convingerea ca pasagerii Blue Air au citit interviul transmis de CEO-ul companiei, respectiv promisiunea: “Noi facem toate eforturile ca pasagerii noștri sa nu simta aceste lucruri care sunt practic in afara controlului nostru și cu siguranța și de acum incolo, pe toți pasagerii care au bilete…