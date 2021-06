Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajatilor a scazut cu 0,3% in zona euro si cu 0,2% in UE, in primul trimestru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In trimestrul patru din 2020, numarul angajatilor a urcat cu 0,4% in zona euro si in…

- Uniunea Europeana a exportat anul trecut aproape 5,2 milioane de masini (vehicule pe benzina, pe motorina, electrice si hibride) si a importat trei milioane de masini, arata datele publicat luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Majoritatea masinilor exportate au fost cu motor…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primul trimestru al acestui an, cu 1,9% mai mica decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica…

- Numarul pasagerilor transportati cu trenul a scazut in ultimele patru luni din 2020 in toate statele din Uniunea Europeana pentru care sunt disponibile date, in pofida unei usoare redresari in trimestrul trei, dar cel mai redus impact asupra transportului feroviar de pasageri a fost in Bulgaria, Estonia…

- Cipru, Lituania, Letonia, Ungaria si Romania au fost in 2019 statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare numar de casatorii raportat la populatie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Mai mult de jumatate dintre tinerii romani locuiesc cu parintii. 56,4% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 18 si 34 de ani locuiau cu parintii in anul 2019, conform datelor de la Eurostat, Oficiul European de Statistica. Procentul acestor tineri a scazut cu 0,4 puncte procentuale…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 0,9% in februarie, stabila comparativ cu ianuarie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 1,2% la 1,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…