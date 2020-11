Stiri pe aceeasi tema

- Europa a reluat angajarile. Numarul de salariați din UE a crescut in trimestrul trei, dar ramane cu 2,3 milioane mai mic fața de incepului anului Numarul angajatilor a crescut cu 0,9% atat in zona euro, cat si in UE, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate…

- Transportul feroviar de pasageri a scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul pandemiei, insa declinul inregistrat in Romania a fost unul dintre cele mai mici inregistrate la nivelul UE, arata…

- Grupul auto francez Renault a raportat vineri o cifra de afaceri de 10,37 miliarde de euro in trimestrul al treilea, in scadere cu 8,2% in ritm anual, o performanta peste asteptari comparativ cu situatia inregistrata la inceputul anului, gratie in special unei reveniri a vanzarilor in Europa, transmite…

- Luni, 5 Octombrie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - INS: Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in…

- Romania se numara printre tarile care au inregistrat o scadere semnificativa a economiei in cel de-al doilea trimestru din 2020, fata de primul trimestru, arata datele publicate de Eurostat.

- Analistii financiari avertizeaza, in urma analizei tehnice, ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul II al anului 2021, potrivit sondajului realizat de Asociatia CFA Romania in iulie 2020.

- Impactul economic al pandemiei de COVID-19 se va resimti puternic pana in trimestrul II din 2021, arata un sondaj realizat de Asociatia CFA Romania, in iulie 2020. Deficitul bugetar antic...

- Analistii financiari anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul II al anului 2021, potrivit sondajului realizat de Asociatia CFA Romania in iulie 2020. Deficitul bugetar anticipat pentru anul in curs este de 8,3% iar declinul economiei la 4,4%. Pentru…