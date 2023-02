Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre tarile in care Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cel mai mult in ultimele patru luni ale anului 2022, alaturi de Irlanda, Danemarca si Cipru, arata ultimele date ale Oficiului European pentru Statistica (Eurostat).

- Romania a inregistrat in ultimii șapte ani o creștere de trei ori mai mare decat media UE a volumului pentru comerțul cu amanuntul.In condițiile in care cea mai mare parte din acest comerț este realizat cu bunuri provenite din importuri, evoluția contribuie puternic la dezechilibrele macroeconomice…

- Comisia Europeana a transmis scrisori de punere in intarziere pentru 14 state membre, printre care ai Romania, pentru nerespectarea directivelor privind reducerea mai multor poluanti atmosferici, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre amoniac, provenit din sectorul agricol. Statele vizate au la…

- ”Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Consiliului Investitorilor Straini in Romania este un moment important, de bilant, dar si de conturare a unor noi proiecte pentru viitor. Am apreciat intotdeauna ca sunteti vizionari, ca ganditi proiecte pentru viitor si ca sunteti deschisi sa impartasiti…

- Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) transmite ca salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro in 2021. Cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat full-time din Uniunea Europeana era in Luxemburg (72.200 euro), Danemarca (63.300 euro)…

- Anul trecut, in randul statelor membre UE, cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat full-time era in Luxemburg (72.200 euro), Danemarca (63.300 euro) si Irlanda (50.300 euro), iar cel mai redus in Bulgaria (10.300 euro), Ungaria (12.600 euro) si Romania (13.000 euro). Directiva UE privind "Cartea…

- In 2021, salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro, arata datele publicate in premiera luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Anul trecut, in randul statelor membre UE, cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat full-time…

- Eurostat: Romania a avut in T3 una dintre cele mai mari cresteri economice din UE, de 4,7%, fiind depasita de Irlanda (10,6%), Croatia (5,5%), Cipru (5,4%), Malta (5,2%) si Portugalia (4,9%), anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…