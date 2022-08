Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a inregistrat o crestere peste asteptari, atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022, insa Romania a fost tara unde productia industriala a inregistrat cel mai puternic declin din UE, de la o luna la alta, arata datele publicate,…

- Datoria guvernamentala in zona euro s-a situat la 95,6% din PIB, la finalul primului trimestru din 2022, in scadere usoara fata de 95,7% din PIB la finalul trimestrului anterior, in timp ce in Uniunea Europeana datoria s-a diminuat de la 88,1% din PIB la 87,8% din PIB, arata datele publicate joi…

- Numarul atacurilor teroriste este in scadere, dar fenomenul ramane un pericol real pentru Uniunea Europeana, mai ales din cauza razboiului din Ucraina si a unei intensificari a propagandei in timpul pandemiei, a indicat miercuri Europol, intr-un raport anual prezentat la sediul din Haga, informeaza…

- Romania are cea mai ieftina mancare din Uniunea Europeana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). La polul opus, cele mai mari prețuri s-au inregistrat in Danemarca, Irlanda și Luxemburg. Cum stam in alte clasamente ale prețurilor, vedeți in randurile de mai jos. Romanii au cele…

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia (60% din media UE), Romania si Bulgaria (ambele cu 56% din media UE), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica…

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,2% in aprilie, stabila comparativ cu luna precedenta si in scadere fata de 7,5% in perioada similara din 2021, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,5% in aprilie, Romania se situeaza…

- Clean Recycle, unul dintre cei mai mari jucatori pe piata locala de transfer de responsabilitate in domeniul ambalajelor, raporteaza un volum de business de 3,8 milioane de euro la jumatatea anului si 56.000 tone de deseuri de ambalaje colectate. „Clean Recycle, unul dintre cei mai mari jucatori…

