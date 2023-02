Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a atenuat peste asteptari in ianuarie, dar inflatia de baza a crescut, sporind presiunile asupra Bancii Centrale Europene de a tine sub control o inflatie care este de patru ori mai mare decat tinta sa de 2%, potrivit Agerpres . Potrivit unei estimari preliminare…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat marti ca cel mai probabil economia rusa a inregistrat o contractie de 2,5% in 2022, adaugand ca aceasta performeaza mai bine decat se asteptau majoritatea expertilor, transmite Reuters.

- Noul an a inceput cu o prima doza de vești bune: dupa luni intregi in care a doborat recorduri istorice, inflația din zona euro a inceput sa se linișteasca, revenind la valori de o singura cifra. Cea mai recenta estimare rapida publicata de Eurostat arata ca inflația anuala a fost de 9,2% in decembrie,…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 9,2% in decembrie, de la 10,1% luna precedenta. Cifra anuntata de Eurostat este mai buna decat estimarile analistilor, care mizau pe o crestere a preturilor de 9,7%, potrivit Reuters,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in decembrie, dar inflatia de baza a crescut, sporind presiunile asupra Bancii Centrale Europene de a tine sub control o inflatie care este de aproape cinci ori peste tinta sa de 2%, transmit Reuters și Agerpres.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, aceasta fiind si prima scadere a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna iunie 2021, dar cu toate acestea a continuat sa ramana in zona de doua cifre, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 10% in luna noiembrie 2022, de la un nivel record de 10,6% inregistrat in luna octombrie. Cifra anuntata de Eurostat este mai buna decat estimarile analistilor, care mizau pe o crestere…

- Anul trecut, 84% din populatia UE locuia in gospodarii al caror venit net fie a ramas stabil (66,5%), fie a crescut (17,5%) comparativ cu 2020, in timp ce 16% din populatia UE a raportat o scadere, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).