Stiri pe aceeasi tema

- Romania, din nou lider in UE la creșterea prețurilor. Scumpirile, de trei ori peste media europeana Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedent. România, Ungaria…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Romania a inregistrat in octombrie cea mai ridicata rata a inflației din Uniunea Europeana, de 3,2%, urmata de Ungaria cu 3% și Slovacia cu 2,9%, arata datele Eurostat, citate de Mediafax. Rata anuala a inflației din zona euro a fost de 0,7% in octombrie, in scadere fața de 0,8% in septembrie. Inflația…

- Antibiotice a raportat, la 30 septembrie 2019, un profit net in valoare de 21,56 milioane lei, cu 2% mai mare fata de cel inregistrat in perioada similara a anului 2018, potrivit unui raport al companiei remis BVB, informeaza Agerpres.Citește și: Inflația a EXPLODAT in Romania in octombrie!…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in octombrie de 0,7%, in scadere fata de 0,8% in septembrie, si de 1,1% in Uniunea Europeana, mai mica fata de luna precedenta, respectiv 1,2%, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 0,7% in octombrie, de la 0,8% in luna precedenta, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), in linie cu estimarile analistilor potrivit Agerpres. Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este departe…

- Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este departe de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%. Reducerea inflatiei in zona euro in octombrie se explica in principal prin evolutia preturilor la energie, care…

- Romania, din nou in fruntea clasamentului european la creșterea prețurilor. Rata inflației, cea mai mare din UE in septembrie Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in septembrie 2019 de 0,8%, in scadere fata de 1% in august, si de 1,2% in Uniunea Europeana, in scadere fata de 1,4% luna precedenta,…