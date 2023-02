Stiri pe aceeasi tema

- Romania, alaturi de alte trei țari europene, se bucura de o creștere semnificativa a Produsului Intern Brut (PIB) in ultimele patru luni ale anului 2022, conform celor mai recente date furnizate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Potrivit Agerpres, aceste date demonstreaza faptul ca economiile…

- Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in Uniunea Europeana a crescut, in termeni absoluti, cu aproape 5% in 2021 fața de 2020, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Și consumul brut de electricitate s-a majorat, in principal in urma redresarii…

- Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in Uniunea Europeana a crescut, in termeni absoluti, cu aproape 5% din 2020 in 2021, dar consumul brut de electricitate s-a majorat de asemenea, in principal in urma redresarii economiei dupa ridicarea restrictiilor, arata datele publicate…

- In 2021, venitul disponibil median a fost de 18.019 PPS (exprimat in standardul puterii de cumparare) pe cap de locuitor in UE, arata datele publicate azi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Acesta a variat considerabil intre statele membre ale UE: de la 32.132 PPS in Luxemburg, la 8.703 PPS…

- Productia industriala in UE si zona euro a inregistrat o revenire peste asteptari in luna noiembrie 2022, comparativ cu luna octombrie 2022, insa Romania se numara printre tarile membre unde productia industriala a inregistrat un declin semnificativ, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a scazut in octombrie cu 2,4%, comparativ cu luna similara din 2021, in timp ce in zona euro declinul a fost de 2,7%, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 31,2% in Uniunea Europeana (UE) si cu 30,8% in zona euro, in octombrie, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.

- Anul trecut, 84% din populatia UE locuia in gospodarii al caror venit net fie a ramas stabil (66,5%), fie a crescut (17,5%) comparativ cu 2020, in timp ce 16% din populatia UE a raportat o scadere, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ponderea populatiei…