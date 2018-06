Stiri pe aceeasi tema

- Exportul gazelor din Romania in Ucraina prezinta mare interes, motiv pentru care 11 companii și-au exprimat intenția in acest sens, in cadrul unei proceduri de evaluare a cererii pietei pentru aceasta ruta. "11 companii de top din Europa si Ucraina si-au exprimat interesul in transportul de gaze naturale…

- Romania a inregistrat in martie cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana la lucrarile de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In martie, lucrarile de constructii au inregistrat o crestere de 0,8%…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara.

- In cadrul intalnirii pe care Klaus Iohannis a avut-o cu ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, la Palatul Cotroceni, președintele a exprimat „profunda ingrijorare a Romaniei cu privire la evoluțiile recente din Siria”. „Președintele Klaus Iohannis a exprimat profunda ingrijorare a Romaniei…

- Riscul de saracie la persoanele care au un loc de munca din Romania era aproape dublu in anul 2016 fața de media din Uniunea Europeana. Potrivit datelor publicate pe 16 martie de Eurostat, Romania (cu aproape 19%) este urmata la distanța de Grecia (cu puțin peste 14%), Spania (cu circa 13%) și Luxemburg…

- Cantareata Rihanna si-a indemnat fanii, joi, sa renunte la Snapchat, dupa ce a fost publicata pe aceasta platforma o reclama care ironiza faptul ca in urma cu mai multi ani ea a fost agresata fizic de artistul Chris Brown, partenerul ei de la acea vreme, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste…

- Romania a inregistrat in februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de 3,8%, de trei ori mai ridicata fata de inflatia de 1,3% consemnata la nivelul UE, potrivit datelor publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.Citeste si: OFICIAL - CSM a publicat…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…