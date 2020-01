Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut cu 1,5% in zona euro si cu 1,3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2018, iar in randul statelor membre cele mai semnificative scaderi in ritm anual au fost inregistrate in Grecia (minus 8,3%) si Romania (minus 7,5%), arata datele…

- Un numar de 1,4 milioane operatii de cezariana au fost efectuate in Uniunea Europeana in 2017, potrivit datelor publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In 2017, cele mai frecvente operatii de cezariana s-au inregistrat in Cipru (54,8% din totalul nascutilor…

- Bulgaria, Ungaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2018, in Uniunea Europeana consumul individual…

- In Uniunea Europeana, 3,6% dintre persoanele de 16 ani si peste au raportat in 2018 nevoi nesatisfacute in domeniul examinarii sau tratamentului medical, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- In Uniunea Europeana, 3,6% dintre persoanele de 16 ani si peste au raportat in 2018 nevoi nesatisfacute in domeniul examinarii sau tratamentului medical, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cel mai ridicat procentaj de cetateni cu nevoi medicale nesatisfacute…

- Doar o cincime dintre romani au facut achizitii online in 2018, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Campionii achizitiilor online din UE au fost, anul trecut, locuitorii din Danemarca (84%), Marea…

- Rata angajarii la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene la categoria de varsta 55-64 de ani varia anul trecut de la peste 70% in Suedia, Germania si Danemarca la sub 50% in Romania, Malta, Polonia, Slovenia, Croatia, Grecia si Luxemburg, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Belgia, Olanda si Austria au cei mai fericiti oameni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele un sondaj Eurostat, citat de Agerpres. Spania este țara cu cei mai mulți oameni care sunt fericiți tot timpul. Tarile UE cu cei mai fericiti…