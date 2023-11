Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +9.2% fața de septembrie 2022, atingandu-se un nivel de 861.062 unitați. In perioada ianuarie-septembrie 2023: au fost inmatriculate in total 7.936.853 unitați, in creștere cu +16.9% fața de perioada similara…

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: Sportul – nevoie și necesitate / Declarație politica octombrie 19, 2023 09:29 Romanii sunt pe ultima poziție in Uniunea Europeana la practicarea sporturilor și a exercițiilor fizice, conform raportului Eurostat privind starea sportului la nivel continental.…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut in total 14,7 milioane de biciclete, o crestere cu 10% fata de 2021 si un avans de 29% in cursul unui deceniu, din 2012, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) și preluate de Agerpres. In 2022, cei mai mari producatori de biciclete…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Aceste…

- In luna iunie a.c. Institutul Național de Statistica a publicat un breviar statistic, pe care-l puteți accesa integral aici . In continuare o sa prezint cateva date din acesta, care mi-au atras atenția și mi s-au parut mai interesante (breviarul are circa 100 pg).1. Populația Romaniei: 19,04 milioane…

- Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat.In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de 620 de milioane…