- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters.Produsul…

- Germania a pus capat la doua trimestre consecutive de contractie a Produsului Intern Brut, in conditiile in care in trimestrul al doilea PIB-ul doar a stagnat, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la starea de sanatate a celei mai importante economii europene, transmite Bloomberg . Conform datelor…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in trimestrul I 2023, 30,065 miliarde lei, in crestere cu 13,6%, comparativ cu trimestrul I 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul I 2023, investitiile nete realizate in economia…

- Economia zonei euro a fost in recesiune tehnica in primele trei luni ale acestui an, potrivit cifrelor revizuite publicate joi de Eurostat, care arata ca PIB-ul zonei euro s-a contractat atat in primul trimestru din 2023 cat si in ultimul trimestru din 2022, transmite AFP.

- Aproape o treime din electricitatea generata in Germania in primul trimestrul din 2023 a venit de la energia eoliana, arata datele publicate miercuri. Astfel, turbinele eoliene au depașit carbunele in topul celor mai mari urnizori de energie din tara, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Aproximativ…

- Economia germana s-a contractat usor in primul trimestru al anului 2023 comparativ cu precedentele trei luni, intrand astfel in recesiune, potrivit datelor biroului de statistica publicate joi, relateaza Reuters.Produsul intern brut a scazut cu 0,3% pentru acest trimestru, atunci cand a fost…