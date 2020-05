Eurostat: Economia Romaniei, pe locul 13 in UE. Am depasit Grecia, Portugalia si Cehia Economia Romaniei se situeaza pe locul 13 in UE si reprezinta 1,6% din economia Uniunii, conform datelor publicate de Eurostat pentru anul 2019 privitor la PIB exprimat in euro (valori nominale).



Pe parcursul ultimilor ani, am depasit Grecia si Portugalia iar rezultatul de anul trecut a ajuns de putin peste cel consemnat de Cehia (cu observatia ca toate aceste tari au o populatie mult mai mica).



De retinut pozitia tarii noastre de lider european al cresterii economice pe ultimii patru ani, avansul de 39,3% fiind cu mult peste valorile inregistrate de tarile provenite din fostul…

Sursa articol si foto: business24.ro

