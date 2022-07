Durata estimata a vietii profesionale pentru populatia adulta in varsta de cel putin 15 ani din Uniunea Europeana a fost in medie de 36 ani in 2021, cea mai scazuta din randul statelor membre UE inregistrandu-se in Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Din 2001, durata estimata a vietii profesionale a crescut semnificativ in UE, apoi a scazut pentru prima data in 2020, in contextul pandemiei (de la 32 ani in 2001 la 35,9 ani in 2019 si la 35,6 ani in 2020), revenind in 2021 la nivelul de dinaintea pandemiei. In randul statelor membre UE, durata…