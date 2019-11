Eurostat: Deficitul comercial al României a crescut la 12,3 miliarde de euro în primele nouă luni Deficitul comercial al României a crescut la 12,3 miliarde de euro în primele noua luni, de la 10,2 miliarde euro în perioada similara a anului trecut, cea mai accentuata depreciere înregistrându-se în relația cu statele UE, reiese din datele prezentate de Eurostat și citate de Mediafax.



În primele noua luni deficitul comercial a crescut la 7,9 miliarde de euro în relația cu UE, fața de 6,5 miliarde euro în perioada ianuarie - septembrie 2018, în timp ce cu restul lumii deficitul a ajuns la 4,3 miliarde euro, de la 3,7 miliarde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,342 de miliarde de euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 343 de milioane de euro, balanta veniturilor primare a avut un deficit mai mic cu 747 de milioane de euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 20,8% in primele opt luni, la 10,85 miliarde de euro, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). In primele opt luni din 2018, deficitul comercial a fost de 8,98 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele…

- In perioada 1 ianuarie - 31 august 2019, exporturile FOB au insumat 45,749 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 56,599 miliarde de euro. Conform INS, in perioada mentionata, exporturile au crescut cu 1,7%, iar importurile cu 4,8%, comparativ cu perioada similara din 2018. In luna…

- Deficitul bugetar a crescut cu 50%, la 2,1% din PIB. Cheltuielile cu personalul au urcat cu peste 20% Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele opt luni cu un deficit de 21,9 miliarde lei (4,61 miliarde euro), respectiv 2,1%…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica. In perioada ianuarie - iulie 2019,…

- Exporturile au crescut cu 2,1%, devansate de importurile care au fost cu 5,8% mai mari. Deficitul comercial a ajuns aproape de 9,5 mld. lei Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica. In perioada ianuarie…

- Deficitul bugetului consolidat, care conține atat bugetul de stat, cat și pe cele de pensii și sanatate, s-a ridicat la 18,14 miliarde de lei in primele șapte luni ale anului, echivalentul a 1,76% din Produsul Intern Brut (PIB). Nivelul este sub cele aproape 20 de miliarde de lei din prima jumatate…