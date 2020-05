Eurostat: Criza COVID-19 a lovit Zona euro ca un meteorit

Stiri pe aceeasi tema

- "Sta ca un junghi, asa, prognoza recenta a Bancii Centrale Europene. O recesiune intre 5 si 12% care s-ar putea sa se intinda pe 2020, 2021, 2022. Aceasta prognoza trebuie sa fie un semnal de alarma, pentru ca efectele restrictiilor antiepidemice sunt producatoare de incertitudini. Traim intr-o lume…

- Banca Centrala Europeana (BCE) se asteapta la o contractie de "5% pana la 12%" a Produsului Intern Brut al zonei euro in acest an, avand in vedere incertitudinea ridicata care exista cu privire la impactul economic al coronavirusului, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, informeaza…

- Ministrii Turismului din UE au in vedere noi masuri pentru a ajuta industria turismului grav afectata de pandemia de coronavirus. Acestia au cazut de acord sa introduca "pasapoarte Covid-19" si sa analizeze posibilitatea deschiderii unor coridoare speciale pentru calatorii."Turismul a inregistrat un…

- In atenția Domnului Președinte Klaus Werner Iohannis Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban Domnului Președinte al Camerei Deputaților Ion-Marcel Ciolacu Doamnei Ministru Violeta Alexandru, Ministerul Muncii și Protecției Sociale…

- Masuri de urgența pentru diminuarea impactului asupra celor mai saraci copii și familiilor lor Cele mai multe drame ale copiilor din țara noastra pornesc din saracie, iar acest fenomen este cu atat mai evident acum, in mijlocul crizei COVID-19. Mii de familii sunt pe cale sa se destrame, iar viețile…

- Pandemia a lovit dur in sectorul vitivinicol. Producatorii de la noi spun ca vanzarile au scazut cu 80 la suta in ultima perioada. Si asta pentru ca exportul a fost stopat, iar pe piata locala realizarile sunt mici.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, o serie de facilitați de care poate beneficia mediul de afaceri lovit in aceasta perioada de pandemia de coronavirus.