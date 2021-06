Eurostat: Consumul individual efectiv în România este mai mare decât în Grecia, Ungaria și Bulgaria Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in 2016, arata datele prezentate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Dupa acest indicator, Romania este la egalitate cu Estonia si devanseaza tari precum Grecia, Slovacia, Letonia, Ungaria, Croatia si Bulgaria. Nu trebuie uitat insa ca este vorba de o medie la nivel național. Adica, in timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

