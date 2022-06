Stiri pe aceeasi tema

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…

- ”In momentul in care am iesit si am vorbit de eliminarea cotei unice, intreg mediul de afaceri a intrat in panica. Dupa ce a inceput razboiul din Ucraina, sunt multe companii care se gandesc sa isi redirectioneze investitiile planificate in Ucraina si Rusia catre statele din Flancul estic, Romania,…

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a situat la 6,2% in aprilie, stabila comparativ cu luna precedenta si in scadere fata de 7,5% in perioada similara din 2021, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,5% in aprilie, Romania se situeaza…

- Comparativ cu populatia fiecarui stat membru al UE, cea mai scazuta rata a deceselor cauzate in 2020 de accidentele rutiere s-a observat in state precum Suedia (20 de decese la un milion de locuitori), Malta (23), Danemarca (27), Spania (29), Irlanda si Tarile de Jos (ambele cu 30), iar cea mai ridicata…

- Romania este și ea fruntașa la ceva in Uniunea Europeana, lucru de care nu avem cum sa fim mandri: țara noastra are cea mai mare rata a deceselor cauzate de accidente rutiere. Procentul romanilor morți in urma accidentelor este mai mult decat dublul mediei eropene. Numarul persoanelor din Uniunea Europeana…

- Productia de cereale boabe anuntata de INS pentru anul 2021 a crescut cu circa 50% fața de anul precedent, de la circa 18 milioane tone la 27 milioane tone. In pofida unei scaderi marginale a suprafețelor cultivate (-1,2%) și a continuarii pandemiei, a contat in mare masura vremea favorabila, care a…

- Automobilele electrice si hibride si-au continuat cucerirea pietei europene in primul trimestru, iar Romania a avut cea mai mare crestere a vanzarilor de automobile electrice din Europa, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). In primele trei luni ale acestui…

- Rețeaua de cale ferata a Romaniei este de aproximativ 1.000 de kilometri și este pe locul opt la cele mai mari din Uniunea Europeana, dupa Germania, Franța, Polonia, Italia, Marea Britanie, Spania și Suedia. In momentul de fața doar cateva sute de kilometri sunt modernizați și doar 37,5% electrificați.