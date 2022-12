Stiri pe aceeasi tema

- Votul negativ pentru aderarea Romaniei la Schengen va fi o lovitura grea pentru economia Romaniei. Ministrul Economiei, Florin Spataru a declarat ca ratarea Schengen inseamna pentru economia țarii pierderi de 10 miliarde euro anual. „O astfel de decizie inseamna 10 miliarde de euro pe care economia…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, aceasta fiind si prima scadere a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna iunie 2021, dar cu toate acestea a continuat sa ramana in zona de doua cifre, transmite AFP. Potrivit unei estimari preliminare…

- „Cand ne-am dat seama, in toamna trecuta, ca Rusia planuieste o invazie la scara mare a Ucrainei, am crescut prezenta in regiunea Marii Negre. Am fost si eu la baza Mihail Kogalniceanu din Romania, cred ca in luna februarie, si am vazut cum SUA si aliatii au adus mai multe trupe. Acum, Franta conduce…

- In acest context simbolic, saptamana viitoare ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va gazdui, in numele Romaniei, la București, reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, prima reuniune in acest format organizata de Romania de la aderarea la Alianța Nord-Atlantica și al doilea eveniment formal…

- Avand in vedere ca in ultimul timp se tot vorbește despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen probabil te-ai intrebat ce inseamna de fapt acest lucru și ce implicații juridice ar avea aderarea Romaniei la acesta. Prezentul articol iți va raspunde la toate intrebarile pe care le-ai putea avea cu privire…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna septembrie pana la 10,9%, de la 10,1% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (24,1%), Lituania (22,5%) si Letonia (22%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Comparativ cu luna august,…

- Procurorii DIICOT Cluj au trimis in judecata nu mai puțin de 24 de inculpati (parte din aceștia avand profesia de farmacist), pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, scoatere din țara de droguri de risc și de mare…

- In primele noua luni ale acestui an, Romania si-a redus consumul de gaze cu 11- fata de media consumului aferenta perioadei 2019-2021, mare parte a scaderii fiind reducerea consumului din industrie (63-), care de altfel este cea mai mare din Uniunea Europeana. In perioada ianuarie-septembrie, media…