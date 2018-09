Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o scadere de 9,1% in iulie, comparativ cu luna precedenta, acesta fiind cel mai semnificativ declin lunar al lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Lucrările…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in trimestrul doi al acestui an fata de primele trei luni. Majorarea este de 1,4 la suta. Datele au fost prezentate intr-un raport efectuat de Eurostat, Biroul de Statistica al Uniunii Europene.

- Romania a avut o rata a somajului de 4,5% in luna iunie, al optulea cel mai mic procentaj din Uniunea Europeana, arata datele raportate marți de Eurostat.Cifra raportata de Eurostat este identica cu cea prezentata de Institutul National de Statistica (INS), marți, pe aceeasi perioada. De asemenea,…

- Romania avea in 2016 cel mai scazut numar de masini la mia de locuitori, in timp ce la nivelul Uniunii Europene media era de 505 automobile la 1.000 de locuitori, arata datele publicate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In randul statelor membre, cele mai multe…

- Romania ocupa prima pozitie in Uniunea Europeana, cu cele mai multe ferme de pe teritoriul tarii, noua din zece ocupand insa o suprafata mai mica de 5 hectare, arata un raport publicat joi de Eurostat - biroul de statistica al Uniunii Europene. O treime din fermele Uniunii Europene s-au…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, o alta treime fiind in Polonia (14%), Italia (10%) si Spania (9%), arata datele publicate de Eurostat.