- Preturile locuintelor si chiriile in cele 27 de state membre ale UE si-au continuat cresterea in primul trimestru din 2022, urcand cu 10,5% si, respectiv, 1,4%, comparativ cu perioada similara din 2021, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut fiind in Polonia (60% din media UE), Romania si Bulgaria (ambele cu 56% din media UE), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica…

- In Romania prețurile locuințelor au crescut cu 15 la suta fața de 2010, in timp ce chiriile au crescut cu 22 la suta. Romania este una dintre cele opt țari din Uniunea Europeana in care chiriile cresc mai mult decat prețurile locuințelor. Campioana este Estonia, unde din 2010 chiria a crescut cu 171,39…

- Institutul National de Statistica a publicat miercuri date referitoare la scumpirea din ultimul an a gazelor naturale, a cartofilor și a uleiului comestibil. Preturile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% si la uleiul comestibil cu 38,19%. Rata anuala a inflației a urcat la 13,76%.

- Romania este și ea fruntașa la ceva in Uniunea Europeana, lucru de care nu avem cum sa fim mandri: țara noastra are cea mai mare rata a deceselor cauzate de accidente rutiere. Procentul romanilor morți in urma accidentelor este mai mult decat dublul mediei eropene. Numarul persoanelor din Uniunea Europeana…

- Lucrarile de constructii au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 8,6% in Uniunea Europeana, in februarie, comparativ cu perioada similara din 2021, Romania fiind printre statele membre UE care au raportat cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Fii la curent…