Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, salariul mediu anual ajustat pentru angajatii cu norma intreaga din Uniunea Europeana era de 33.500 euro, arata datele publicate in premiera luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).

- In 2020 costul mediu pe ora al fortei de munca in UE a fost de 28,9 euro. In fruntea clasamentului se afla Luxemburg (47,7 euro), Danemarca (45,7 euro) si Belgia (40,5 euro), in timp ce angajatii cel mai prost platiti sunt in Bulgaria (6,6 euro), Romania (8,2) si Ungaria (9,8). La aproximativ 29 de…

- Costul orar mediu al fortei de munca in UE era de 28,9 euro in 2020, iar cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca, exprimate in euro, se inregistrau in Bulgaria si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania se afla in primele trei state membre ale Uniunii Europene care au acordat masuri de protecție temporara cetațenilor ucraineni in luna septembrie, conform unui material publicat de Eurostat . Cu toate acestea, distanța intre țara noastra și statele aflate pe primele doua locuri, respectiv Polonia…

- Romania, Bulgaria și Ungaria sunt țarile din Uniunea Europeana care au cunoscut cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale, conform datelor publicate, vineri, de Eurostat. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 41,4% in Uniunea Europeana si cu 41,9% in zona…

- Veniturile din taxe si contributii sociale in statele membre ale Uniunii Europene au crescut anul trecut cu 520 miliarde de euro, pana la 6.058 miliarde de euro, iar cele mai mici ponderi ale taxelor in PIB au fost inregistrate in Irlanda si Romania, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Preturile la energie electrica pentru consumatorii casnici au crescut in prima jumatate a anului in aproape toate statele membre UE, cele mai mari scumpiri fiind in Cehia (+62%), Letonia (59%) si Danemarca (57%), potrivit datelor Eurostat care iau in calcul preturile in monedele locale. Potrivit…

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…