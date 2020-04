Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,3 milioane de studenti invatau la facultatile de tehnologia informatiei si comunicatiilor (IT&C) din Uniunea Europeana in anul 2018, iar fetele reprezentau doar 17% din numarul total al acestora, statele membre unde fetele au cea mai mare pondere fiind Belgia (37%) si Romania (32%), arata…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 0,7% in martie, in scadere comparativ cu 1,2% luna precedenta, si de 1,2% in Uniunea Europeana, de asemenea in declin fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie fiind Ungaria, Polonia, Cehia si Romania, arata datele publicate…

- Prețurile locuințelor din Romania sunt cu 26% mai mici fața de boom-ul imobiliar din 2007. Țarile UE in care propietațile s-au scumpit cu peste 80% Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, de la boomul imobiliar din 2007 și pana in 2019, exceptie facand doar sase state membre…

- Secretar general adjunct al NATO spune intr-un interviu pentru Libertatea ca “traim un moment de test pentru Uniunea Europeana”, de la care țarile cele mai afectate așteapta rapid soluții. Toate deciziile trebuie sa fie ferme și coerente, nu doar pentru a face un zid impotriva acestei pandemii, ci și…

- Romania, intre țarile UE cu cele mai mari creșteri de prețuri, in februarie Țarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie, in luna februarie, au fost Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…

- Jumatate dintre companiile din Uniunea Europeana au utilizat in anul 2019 cel putin un tip de social media, in randul statelor membre companiile din Romania fiind pe ultimul loc la acest capitol, in conditiile in care numai 33% dintre acestea au declarat ca au utilizat cel putin un tip de social media,…