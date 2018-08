Eurostat arată adevăratul DEZASTRU din România: Între 2000-2017, deficitul extern în comerțul cu mărfuri s-a TRIPLAT In perioada 2000-2017, Romania a inregistrat un deficit continuu in comerțul marfurilor cu restul lumii - importurile au fost mai mari decat exporturile -, valoarea acestuia triplandu-se de la 3,7 miliarde de euro la 11,9 miliarde de euro, arata un raport publicat luni de Eurostat. In anul 2000, țara noastra importa marfuri de 8,6 miliarde de euro, pentru ca in 2017, sa importam in valoare de peste 69,1 miliarde de euro. In privința exporturilor, acestea au insumat in anul 2000 in jur de 5 miliarde de euro, ajungand ca 17 ani mai tarziu țara noastra sa trimita catre restul lumii marfuri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

